В Узбекистане заметно подорожает весь алкоголь, кроме пива

Несмотря на повышение цен на водку, вино и коньяк, пиво в республике будет продаваться по той же стоимости.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Алкоголь в Узбекистане снова повысится в цене с 1 ноября, сообщает Минфин республики.

Так, стоимость литра вина в рознице поднимется с 9 тысяч сумов до 10, а оптом – с 8 тысяч сумов до 8 600.

"За литр водки теперь нужно будет отдать 26 тысяч сумов, вместо 23, а оптом - 22 тысячи сумов, вместо 19", - говорится в сообщении.

К коньяку это тоже относится: литр напитка будет стоить 36 тысяч сумов вместо 34, а оптом - 31 тысячу сумов вместо 29.

Не изменятся только цены на пиво.

В Узбекистане продлили срок действия лицензии на алкоголь и табак >>

Напомним, в августе в Узбекистане производителям спирта и алкоголя продлили срок действия лицензии.

Теперь срок действия ранее выданных лицензий продлен до 1 января 2020 года. Деятельность по производству данных товаров может осуществляться только юридическими лицами. Инспекция по регулированию алкогольного и табачного рынка является лицензирующим органом данной деятельности.

Также в Узбекистане с 1 октября выросла ставка акцизного налога на алкоголь и табачную продукцию.