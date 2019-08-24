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Продажа алкоголя

В Узбекистане продлили срок действия лицензии на алкоголь и табак

© Sputnik / Руслан Кривобок
Экономика
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Теперь срок действия ранее выданных лицензий продлен до 1 января 2020 года.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. В Узбекистане производителям спирта и алкоголя продлили срок действия лицензии, сообщается в официальном Telegram-канале.

На днях в республике было принято постановление правительства "Об утверждении Положения о порядке лицензирования деятельности по производству пищевого и технического этилового спирта, алкогольной продукции".

В Узбекистане специальная инспекция будет контролировать рынок алкоголя >>

Теперь срок действия ранее выданных лицензий продлен до 1 января 2020 года. Деятельность по производству данных товаров может осуществляться только юридическими лицами. Инспекция по регулированию алкогольного и табачного рынка является лицензирующим органом данной деятельности.

Акцизы на табак и алкоголь вырастут в Узбекистане с 1 октября >>

Напомним, в Узбекистане с 1 октября вырастет ставка акцизного налога на алкоголь и табачную продукцию.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане будет создана специальная комиссия для контроля рынка алкоголя и табака. Она займется выдачей лицензий на производство пищевого и технического этилового спирта, алкогольной продукции, а также на оптовую торговлю алкоголем. Также инспекция будет контролировать соблюдение лицензионных требований. 

Теги:
акцизы, табак, алкогольная продукция, алкоголь, алкоголь, Узбекистан, Узбекистан



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