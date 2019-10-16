Узбекистан увеличит экспорт овощей и фруктов до $5 млрд в год

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Узбекистан должен увеличить экспорт овощей и фруктов до пяти миллиардов долларов в год. Такую цель на совещании в среду озвучил президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщили в пресс-службе главы государства.

За девять месяцев этого года экспорт продукции достиг почти миллиарда долларов.

Для достижения поставленной цели предстоит решить целый ряд проблем. В частности, нужно определиться с вариантами эффективного использования пустующих земель.

По словам президента, работы в этом направлении все еще проводятся не на должном уровне. Так, в Кибрайском и Ташкентском районах устарели или имеют низкую рентабельность 912 гектаров садов (20%), 164 гектара виноградников (13%).

Кроме того, в ходе проверок выявлено 1,4 тысячи гектаров неиспользуемых богарных земель, а также 4,04 тысячи гектаров земель, на которых выращивается зерно. Действующие в этих районах 19 предприятий по переработке сельхозпродукции работают далеко не на полную мощность.

В связи с этим во всех 55 районах республики, которые специализируются на выращивании овощей и фруктов, внедрят совершенно новую систему работы. Там планируется организовать кооперативы с участием перерабатывающих предприятий и экспортеров, отправляющих свою продукцию за границу под своим товарным знаком.

Кооперативы смогут вносить предложения относительно размещения культур, содействовать поставкам саженцев для садов и виноградников, оказывать помощь в повышении урожайности.

Кроме того, в каждом специализирующемся на садоводстве районе будут открыты учебные центры для подготовки специалистов по возделыванию культурных растений.

Президент поручил министерствам финансов и сельского хозяйства подготовить конкретные предложения по внедрению новой системы и финансированию кооперативов.