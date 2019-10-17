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Япония планирует модернизировать газопроводы Узбекистана

Sputnik / Табылды Кадырбеков.
Экономика
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Участники дискуссии обсудили условия и перспективы совместной реализации проекта, финансируемого в том числе Азиатским банком развития.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Руководители ведущих японских компании Itochu Corporation и Marubeni Corporation выразили заинтересованность в участии в процессе модернизации газотранспортной системы Узбекистана, сообщает Министерство энергетики республики.

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Зажжение газовой конфорки.
© Sputnik / Стрингер
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Участники дискуссии обсудили условия и перспективы совместной реализации проекта, финансируемого в том числе Азиатским банком развития.

Завершая обсуждение, договорились встретиться еще раз, но уже в составе рабочих групп для того, чтобы детально поговорить о процессе финансирования и начала работы над проектом.

Теги:
Узтрансгаз, Узбекистан, Япония



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