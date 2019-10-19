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Планшет и ручка. Иллюстративное фото

Ориентируемся на клиента: сотрудники налоговой службы проходят тренинг

CC0 / pixabay
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Участники поделились по группам, они дискутируют на профессиональные темы, обмениваются мнениями, доказывают свою точку зрения, моделируют различные ситуации взаимодействия с налогоплательщиками.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. На обучение в Москву отправились 166 работников налоговой службы Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Государственного налогового комитета.

Что изменилось в налоговой системе Узбекистана

Тренинг проходит в рамках соглашения об оказании Российской Федерацией технической помощи для развития системы налогового администрирования Республики Узбекистан.

Участники поделились по группам, они дискутируют на профессиональные темы, обмениваются мнениями, доказывают свою точку зрения, моделируют различные ситуации взаимодействия с налогоплательщиками. Организаторы считают, что такой формат более эффективен в усвоении знаний и навыков.

Теги:
Россия, Тренинг, Узбекистан, Государственный налоговый комитет



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