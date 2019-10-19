Ориентируемся на клиента: сотрудники налоговой службы проходят тренинг

Участники поделились по группам, они дискутируют на профессиональные темы, обмениваются мнениями, доказывают свою точку зрения, моделируют различные ситуации взаимодействия с налогоплательщиками.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. На обучение в Москву отправились 166 работников налоговой службы Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Государственного налогового комитета.

Тренинг проходит в рамках соглашения об оказании Российской Федерацией технической помощи для развития системы налогового администрирования Республики Узбекистан.

Участники поделились по группам, они дискутируют на профессиональные темы, обмениваются мнениями, доказывают свою точку зрения, моделируют различные ситуации взаимодействия с налогоплательщиками. Организаторы считают, что такой формат более эффективен в усвоении знаний и навыков.