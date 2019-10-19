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С. Умурзаков Министр инвестиций и внешней торговли

ЕБРР заинтересован инвестировать в коммунальную сферу Узбекистана

© Министерство инвестиций и внешней торговли
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили перспективы партнерства в сфере коммунальных услуг, инфраструктуры и жилищного строительства, в том числе, на основе государственно-частного партнерства и прямого кредитования.

ТАШКЕНТ, 19 окт – Sputnik. Делегация министерства инвестиций и внешней торговли во главе с министром Сардором Умурзаковым встретилась с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти, сообщает пресс-служба ведомства.

Говорили о возможностях наращивания отношений в вопросах экономической и структурной политики, реформирования энергетического и банковско-финансового секторов, развития рынка капитала, формирования конкурентоспособной среды в экономике.
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент
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Отдельное внимание было уделено реализуемым проектам в сфере электроэнергетики и модернизации региональной инфраструктуры – обсуждён прогресс, рассмотрены частные вопросы и проработаны оперативные решения.

Стороны обсудили перспективы партнерства в сфере коммунальных услуг, инфраструктуры и жилищного строительства в том числе на основе государственно-частного партнерства и прямого кредитования.

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На встрече отдельно обсудили вопрос инициативы Узбекистана по проведению ежегодного заседания Совета управляющих ЕБРР в 2023 году в Самарканде.

 

Теги:
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Вашингтон, министр, Торговля, Инвестиции, министерство



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