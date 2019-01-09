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Изменились правила списания долгов за коммунальные услуги в Узбекистане

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Раньше Бюро принудительного исполнения могло взыскивать долги по коммунальным платежам только с собственника жилого помещения.

ТАШКЕНТ, 9 янв - Sputnik. Взыскивать долги за коммунальные услуги теперь можно будет со всех совершеннолетних лиц, прописанных в жилом помещении, следует из закона, подписанного президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Согласно закону "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов", статью 133 Жилищного кодекса дополнят частью третьей.

"Совершеннолетние физические лица, постоянно прописанные по адресу объекта жилья, несут солидарную ответственность по обязательствам по оплате за оказанные услуги электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения (канализации) в соответствии с законодательством и договорами, заключенными с предприятиями - поставщиками (исполнителями) коммунальных услуг", - говорится в документе.

Раньше через суд можно было взыскать долги только с собственника квартиры. Теперь Бюро принудительного исполнения по решению суда сможет списывать задолженность по коммунальными платежам со счетов всех прописанных в этом жилом помещении. Сумма списания с одного счета не должна будет превышать две минимальные зарплаты.




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