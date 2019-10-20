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Автомобиль Daewoo Nexia на автостоянке

Daewoo Nexia вошла в топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России

© REUTERS / STR New
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Аналитики представили список автомобилей, которые россияне чаще всего покупали на вторичном рынке в январе-сентябре.

ТАШКЕНТ, 20 окт — Sputnik. Узбекская Daewoo Nexia вошла в десятку самых популярных у россиян иномарок с пробегом, сообщает агентство "Автостат".

С января по сентябрь они купили 40,2 тысячи автомобилей этой марки.

Ravon R2 на Московском Международном автосалоне
© Sputnik / Вадим Шекун
Узбекский Ravon вернулся на российский рынок
На первом месте по-прежнему Ford Focus (98 тысячи), на второе поднялся Hyundai Solaris (78,1 тысячи экземпляров). Замыкает тройку лидеров Toyota Corolla (76,4 тысячи). Следом идут Kia Rio (73 тысячи штук) и Toyota Camry (60,3 тысячи).

В топ-10 рынка иномарок с пробегом в РФ по итогам девяти месяцев также вошли Renault Logan (57,4 тысячи экземпляров), Chevrolet Niva (54,3 тысячи), Opel Astra (45,9 тысячи), Volkswagen Polo (44,3 тысячи).

Ранее сообщалось, что узбекский Ravon оказался в лидерах рейтинга самых продаваемых марок Казахстана, заняв четвертое место. Более того, Ravon R3 (Nexia3) занял второе место в рейтинге наиболее популярных марок легковых автомобилей, обогнав при этом корейские и российские модели.

Теги:
машина, Россия, рейтинг, автомобили



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