Ravon стал самым продаваемым автомобилем в Казахстане

Узбекским автомобилям Ravon удалось опередить крупнейшие европейские, корейские и японские бренды в рейтинге.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Узбекский автомобиль Ravon оказался в лидерах рейтинга самых продаваемых марок Казахстана, заняв четвертое место, сообщают "Новости Узбекистана".

Более того, Ravon R3 (Nexia3) занял второе место в рейтинге наиболее популярных марок легковых автомобилей, обогнав при этом корейские и российские модели.

"За отчетный период в Казахстане был продан всего 6 641 автомобиль, более 8% из этого числа пришлось на марку Ravon", - говорится в сообщении.

Более того, узбекским машинам удалось опередить крупнейшие европейские, корейские и японские бренды.

Напомним, в 2019 году узбекский автомобильный бренд Ravon планирует продать в России 7 тысяч машин.

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Дилеры марки предложат потенциальным покупателям хетчбэки Ravon R2, седан Ravon R3 Nexia и седан Ravon R4. Гарантия на новые машины составит три года или 100 тысяч километров.

Поставки автомобилей Ravon в Россию прекратились в мае 2018-го. Автопроизводитель объяснил это "пересмотром цен и существенным изменением бизнес-модели компании". В конце августа стало известно, что поставки возобновились.