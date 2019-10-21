Экономия в тоннах: глава "Узатома" о преимуществах строительства АЭС

Каждый доллар, вложенный в строительство АЭС, вернётся в экономику в среднем в 5-6-кратном размере, сказал глава "Узатома" журналистам.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Глава "Узатома" Журабек Мирзамахмудов на встрече с журналистами рассказал о том, какую экономическую выгоду принесет строительство АЭС в Узбекистане.

"Это инвестиционная составляющая, развитие инфраструктуры, снижение потребления природного газа, замещение которого можно отправлять на экспорт или более глубоко его перерабатывать," - отметил директор Агентства по развитию атомной энергетики Узбекистана.

Энергоемкость будущей АЭС проиллюстрируют следующие цифры – 630 граммов урана заменяют 70 тонн угля и 140 тонн древесины.

Что даст строительство АЭС в Узбекистане?

Это вовлечение 2,4 гигаватт дополнительных мощностей, экономия 3-3,5 млрд кубометров природного газа, это социально-экономическое развитие региона, рабочие места – до 8 тыс. в период строительства и около 2,5 тысячи - в период эксплуатации.

И экологическая составляющая – это снижение ежегодно до 14 млн тонн углекислого газа и 36 тонн диоксида азота.

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Вместе с тем, рассказал Журабек Мирзамахмудов, международные эксперты подсчитали, что каждый доллар, вложенный в строительство АЭС, вернется в экономику в среднем в 5-6-кратном размере.

Напомним, Агентство по развитию атомной энергетики "Узатом" при Кабинете министров Узбекистана было создано год назад согласно указу президента Шавката Мирзиёева. В его компетенцию входит выработка и реализация единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования атомной энергетики.