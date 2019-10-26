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Hyundai ускорил строительство завода в Наманганской области

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Перавя партия автомобилей выйдет на рынок уже в начале 2020 года. Дополнительное инвестиционное соглашение подписали в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. В Ташкенте состоялась деловая встреча представителей хокимията Наманганской области с руководителями южнокорейских компаний, по итогам которой подписано дополнительное инвестиционное соглашение об ускорении строительства завода по производству автомобилей Hyundai, сообщает пресс-служба МИД.

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Соглашение было проработано при активной поддержке Министерства иностранных дел Республики Узбекистан и Посольства нашей страны в Республике Корея.

Стороны договорились, что первая готовая продукция предприятия будет произведена в первой половине 2020 года.

Проект в Наманганской области реализуется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Республику Корея в 2017 году.

Теги:
автомобиль, автомобили, Наманганская область, Наманган, Hyundai



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