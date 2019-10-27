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На перспективу: бизнесмены Узбекистана и Италии обсудили совместные проекты

© Торгово-промышленная палата
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Деловые круги двух стран обсудили возможности дальнейшего развития узбекско-итальянского торгово-экономического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам активизации партнерских отношений между действующими предприятиями Узбекистана и Италии.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. В рамках XII Евразийского экономического форума состоялся узбекско-итальянский бизнес-форум, на котором стороны в формате G2B, В2В обсудили возможности укрепления сотрудничества по ряду направлений.

Глава ТПП Узбекистана Адхам Икрамов
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Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты страны.

Деловые круги двух стран обсудили возможности дальнейшего развития узбекско-итальянского торгово-экономического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам активизации партнерских отношений между действующими предприятиями Узбекистана и Италии.

Страны договорились также развивать сотрудничество в фармацевтической и медицинской отраслях, в строительстве, туризме и сфере высоких технологий.

Теги:
Италия, Узбекистан, Торгово-промышленная палата Узбекистана



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