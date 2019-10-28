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Комплект распределительных установок на ТЭЦ

Модернизацией Мубарекской ТЭЦ займется корейская компания

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Корейская сторона готова осуществлять разработку, инвестирование и финансирование, а также возможное управление Мубарекской ТЭЦ на условиях государственно-частного партнерства.

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik. Министерством энергетики Республики Узбекистан, Корейским энергетическим агентством (KEA) и корейской компанией SK Engineering & Construction (SK E&C) подписан Меморандум о взаимопонимании для разработки технико-экономического обоснования проекта модернизации Мубарекской ТЭЦ, сообщает пресс-служба ведомства.

© Минэнерго
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Подписание состоялось в рамках участия узбекской делегации в восьмой международной конференции по возобновляемой энергетики в Сеуле.

Согласно документу корейская сторона готова осуществлять разработку, инвестирование и финансирование, а также возможное управление Мубарекской ТЭЦ на условиях государственно-частного партнерства.

Для справки: Компания SK E&C входит в состав компании SK Group, который является в Республике Корея третьей по величине (после Samsung и LG Group) с годовым оборотом более 213 млрд. долларов США и чистой прибылью 23,8 млрд. долларов США по итогам 2018 года.

Теги:
модернизация, меморандум, Южная Корея, ТЭЦ, Мубарек, Минэнерго



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