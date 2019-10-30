Замхокима может оказаться в тюрьме за взятку в 100 долларов

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Заместителя хокима Шахрисабзского района Кашкадарьинской области задержан при получении взятки в 100 долларов в своем служебном кабинете, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Чиновник занимался вопросами сельского и водного хозяйства. В тот же день был задержан и специалист хокимията по вопросам сельского хозяйства. Он получил взятку за оформление решения хокима района о выделении земельного участка для строительства теплицы. На обоих чиновников сейчас заведены уголовные дела. Ведутся следственные действия.
Он вымогал у гражданина 5 000 долларов и обещал помочь с оформлением права собственности на возведенную постройку. На Эркина Зохидова заведено уголовное дело по статье "Получение взятки путем вымогательства". Сейчас активно ведутся следственные действия.