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Купюры американских долларов.

Замхокима может оказаться в тюрьме за взятку в 100 долларов

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Заместитель хокима Шахрисабзского района Кашкадарьинской области был пойман на взятке. На него заведено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Заместителя хокима Шахрисабзского района Кашкадарьинской области задержан при получении взятки в 100 долларов в своем служебном кабинете, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Чиновник занимался вопросами сельского и водного хозяйства. В тот же день был задержан и специалист хокимията по вопросам сельского хозяйства. Он получил взятку за оформление решения хокима района о выделении земельного участка для строительства теплицы. На обоих чиновников сейчас заведены уголовные дела. Ведутся следственные действия.

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Ранее стало известно, что заместитель хокима Юнусабадского района столицы по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Эркин Зохидов задержан за вымогательство.

Он вымогал у гражданина 5 000 долларов и обещал помочь с оформлением права собственности на возведенную постройку. На Эркина Зохидова заведено уголовное дело по статье "Получение взятки путем вымогательства". Сейчас активно ведутся следственные действия.

Теги:
хокимият, хоким, хоким, тюрьма, Тюрьма, взятка



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