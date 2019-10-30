Замхокима может оказаться в тюрьме за взятку в 100 долларов

Заместитель хокима Шахрисабзского района Кашкадарьинской области был пойман на взятке. На него заведено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Заместителя хокима Шахрисабзского района Кашкадарьинской области задержан при получении взятки в 100 долларов в своем служебном кабинете, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Чиновник занимался вопросами сельского и водного хозяйства. В тот же день был задержан и специалист хокимията по вопросам сельского хозяйства. Он получил взятку за оформление решения хокима района о выделении земельного участка для строительства теплицы. На обоих чиновников сейчас заведены уголовные дела. Ведутся следственные действия.

Ранее стало известно, что заместитель хокима Юнусабадского района столицы по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Эркин Зохидов задержан за вымогательство.

Он вымогал у гражданина 5 000 долларов и обещал помочь с оформлением права собственности на возведенную постройку. На Эркина Зохидова заведено уголовное дело по статье "Получение взятки путем вымогательства". Сейчас активно ведутся следственные действия.