21:20 30 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.40
  • EUR10483.52
  • USD9463.37
Поиск
Заседание РФ и Узбекистан

Имущественный налог теперь будут рассчитывать исходя из рыночных цен

Экономика
Получить короткую ссылку
17501
Sputnik Узбекистан

Кадастровая стоимость и размер имущественного налога на недвижимость в Узбекистане далеки от рыночных цен. Ведь налог на недвижимость – это в определенной степени налог на благосостояние.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. В Юнусабадском районе столицы будет внедрен пилотный проект по налогообложению нежилого имущества, который предусмотрен Концепцией совершенствования налогообложения недвижимости в Узбекистане, об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе Государственного налогового комитета.

Приватизированные земельные участки не будут облагаться налогом >>

Аркадий Брызгалин
© Foto: Alexey Napalkov
Чем закончатся эксперименты с налогами в Узбекистане — мнение эксперта

Такое решение принято по итогам встречи столичного хокимията с представителями российской делегации Федеральной налоговой службы.

Концепция совершенствования налогообложения недвижимости - это документ, который сформулирован в рамках Соглашения об оказании технической помощи между Министерствами финансов Узбекистана и России.

По словам специалистов, кадастровая стоимость и размер имущественного налога на недвижимость в Узбекистане далеки от рыночных цен. Ведь налог на недвижимость – это в определенной степени налог на благосостояние. Поэтому в Концепции помимо затратного и сравнительного подходов при оценке имущества, будет предложен и анализ доходности.

Приближение налогооблагаемой базы к рыночной стоимости имеет ряд преимуществ. В частности, это защита прав собственников, привлечение инвестиций и снятие социальной напряженности в случае, когда необходимо произвести изъятие.

Насколько окажется эффективной разрабатываемая Концепция покажет экспериментальный проект, который запустят в тестовом режиме в Юнусабадском районе столицы.

По итогам пилотного проекта на примере одного района будет приведен прогнозный вариант экономической эффективности Концепции.

Теги:
налоги, Юнусабадский район, Россия, Узбекистан, Государственный налоговый комитет



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Вид на Аральское море с высоты
Аральское море: ужасная трагедия и завораживающая красота - фотолента
Памятник Примакову
В Москве открыли памятник Евгению Примакову
Бизнес по-узбекски: открыть свое дело легко

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться