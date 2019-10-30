Имущественный налог теперь будут рассчитывать исходя из рыночных цен

Кадастровая стоимость и размер имущественного налога на недвижимость в Узбекистане далеки от рыночных цен. Ведь налог на недвижимость – это в определенной степени налог на благосостояние.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. В Юнусабадском районе столицы будет внедрен пилотный проект по налогообложению нежилого имущества, который предусмотрен Концепцией совершенствования налогообложения недвижимости в Узбекистане, об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе Государственного налогового комитета.

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Такое решение принято по итогам встречи столичного хокимията с представителями российской делегации Федеральной налоговой службы.

Концепция совершенствования налогообложения недвижимости - это документ, который сформулирован в рамках Соглашения об оказании технической помощи между Министерствами финансов Узбекистана и России.

По словам специалистов, кадастровая стоимость и размер имущественного налога на недвижимость в Узбекистане далеки от рыночных цен. Ведь налог на недвижимость – это в определенной степени налог на благосостояние. Поэтому в Концепции помимо затратного и сравнительного подходов при оценке имущества, будет предложен и анализ доходности.

Приближение налогооблагаемой базы к рыночной стоимости имеет ряд преимуществ. В частности, это защита прав собственников, привлечение инвестиций и снятие социальной напряженности в случае, когда необходимо произвести изъятие.

Насколько окажется эффективной разрабатываемая Концепция покажет экспериментальный проект, который запустят в тестовом режиме в Юнусабадском районе столицы.

По итогам пилотного проекта на примере одного района будет приведен прогнозный вариант экономической эффективности Концепции.