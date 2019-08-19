На пресс-конференции разъяснили суть и значение Закона "О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения".

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. В Узбекистане приватизированные земельные участки не будут облагаться налогом на землю, сообщает Министерство юстиции.

15 августа прошла пресс-конференция "Новости законодательства", в которой разъяснили суть и значение Закона "О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения".

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Специалисты сферы отметили, что приватизированные физическими и юридическими лицами земельные участки не будут облагаться налогом на землю. Для исполнения данного закона принимаются соответствующие подзаконные акты и механизмы реализации.

Также стало известно, что в соответствии с законом, приватизация земельных участков производится в формах выкупа юридическими и физическими лицами земельных участков, находящихся на правах постоянного пользования (владения) либо пожизненного наследуемого владения, а также продажи земельных участков через электронный онлайн-аукцион.

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Напомним, президент Шавкат Мирзиёев подисал закон "О приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения" 13 августа.

Согласно тексту документа, приватизация участка возможна при его выкупе, если земля находится на правах постоянного пользования либо пожизненного наследуемого владения, или продаже через электронный аукцион.

Приватизировать землю смогут физические лица, граждане Узбекистана, и юридические лица – резиденты республики.

Нельзя будет приватизировать участки без утвержденной планировки, а также те, на которых расположены месторождения полезных ископаемых и стратегические объекты государственной собственности.

Закон начнет действовать с 1 марта 2020 года.