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Азиатский банк развития

АБР инвестирует в экономику Узбекистана более 3,5 млрд долларов

TANG CHHIN SOTHY / AFP
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Сейчас в процессе реализации находятся 27 проектов на сумму 4,93 млрд долларов, включая подписанные в этом году три проекта на сумму 472 млн долларов.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. В Минфине состоялась встреча с исполнительным директором Азиатского банка развития Инчанг Сонгом, пребывающим в Узбекистане с официальным рабочим визитом, сообщает Телеграм-канал ведомства.

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Заместитель министра Одилбек Исаков отметил, что АБР является надежным партнером республики в реализации важнейших программ развития и крупных инфраструктурных проектов.

На встрече обсудили стратегию партнерства и бизнес-план по операциям в стране на 2019-2021 годы, который предусматривает совместную реализацию 27 проектов на сумму финансирования АБР в размере 3,79 млрд долларов.

Для справки: за все время двустороннего диалога Узбекистана и АБР было реализовано 62 проекта на сумму 7,5 млрд долларов США.

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Проекты охватывают такие отрасли, как здравоохранение, образование, управление водными ресурсами и ирригации, сельское хозяйство, водоснабжение и канализация, финансовый сектор, энергетика и другие.

По состоянию на 1 октября 2019 года, завершена реализация 35 проектов на общую сумму 2,57 млрд долларов. В процессе реализации находятся 27 проектов на сумму 4,93 млрд долларов, включая подписанные в этом году три проекта на сумму 472 млн долларов.

Теги:
развитие, Экономика, Ташкент, Узбекистан, АБР, Минфин Узбекистана



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