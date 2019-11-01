РФ может выдать Узбекистану госкредит на строительство АЭС

Предварительные оценки стоимости АЭС уже есть, они являются предметом переговоров обеих сторон. Отмечается, что данный проект сооружения является стратегическим для российско-узбекских отношений.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Правительство России готово обсудить выделение Узбекистану государственного экспортного кредита на строительство АЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замруководителя аппарата правительства Сергея Приходько.

Конкретные условия обсудят министры финансов двух стран.

"Что касается источников финансирования, то, с учетом значения этого проекта, правительство Российской Федерации готово рассмотреть вопрос о выделении государственного экспортного кредита. Конкретные условия будут обсуждаться на переговорах по линии министерств финансов России и Узбекистана", - сообщил Приходько.

Предварительные оценки стоимости АЭС уже есть, они являются предметом переговоров обеих сторон. Однако цены подобных проектов не предаются огласке ни до, ни после заключения контракта, уточнил Приходько. Он также подчеркнул, что проект сооружения АЭС является стратегическим для российско-узбекских отношений и находится на особом контроле в правительстве РФ, включая вопросы контрактации и финансирования.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит Узбекистан 1-2 ноября для участия в заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В начале сентября прошлого года Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС. Госкорпорация "Росатом" намерена построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.