10:39 01 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB148.40
  • EUR10483.52
  • USD9463.37
Поиск

РФ может выдать Узбекистану госкредит на строительство АЭС

© Минэнерго
Экономика
Получить короткую ссылку
4 0 0
Sputnik Узбекистан

Предварительные оценки стоимости АЭС уже есть, они являются предметом переговоров обеих сторон. Отмечается, что данный проект сооружения является стратегическим для российско-узбекских отношений.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Правительство России готово обсудить выделение Узбекистану государственного экспортного кредита на строительство АЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замруководителя аппарата правительства Сергея Приходько.

Конкретные условия обсудят министры финансов двух стран.

"Что касается источников финансирования, то, с учетом значения этого проекта, правительство Российской Федерации готово рассмотреть вопрос о выделении государственного экспортного кредита. Конкретные условия будут обсуждаться на переговорах по линии министерств финансов России и Узбекистана", - сообщил Приходько.

Предварительные оценки стоимости АЭС уже есть, они являются предметом переговоров обеих сторон. Однако цены подобных проектов не предаются огласке ни до, ни после заключения контракта, уточнил Приходько. Он также подчеркнул, что проект сооружения АЭС является стратегическим для российско-узбекских отношений и находится на особом контроле в правительстве РФ, включая вопросы контрактации и финансирования.

Макет АЭС
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Опыт Южной Кореи поможет Узбекистану в строительстве и эксплуатации АЭС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит Узбекистан 1-2 ноября для участия в заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В начале сентября прошлого года Россия и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС. Госкорпорация "Росатом" намерена построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

Теги:
Строительство, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия, Кредит, АЭС



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
"Лестница Джокера" - место паломничества туристов и блогеров
Многозначительное молчание: НАТО не хочет сотрудничать с ОДКБ - видео
Бизнес по-узбекски: открыть свое дело легко

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться