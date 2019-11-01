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Здание Министерства финансов Узбекистана в Ташкенте

Минфин представил проект бюджета для граждан на 2020 год

© Sputnik / Валерий Мельников
Экономика
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Sputnik Узбекистан

На совещании по данному вопросу президент Шавкат Мирзиёев поручил снизить инфляцию до 9,5% уже в 2022-м.

ТАШКЕНТ, 1 ноя - Sputnik. Министерство финансов Узбекистана разместило проект госбюджета для граждан и основных макроэкономических показателей на 2020 год.

Минфин прогнозирует сохранение роста ВВП страны в 2020-м на уровне 5,5%. Рост промышленного производства составит 6,5%, а производства сельхозпродукции – на 4%.

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При этом уровень инфляции в Узбекистане по итогам 2020-го удержится в пределах 12,5-13% по сравнению с 15,5%, запланированными в 2019 году.

Еще в начале этого года правительство страны прогнозировало рост ВВП в 2019-м на 5,4% и в 2020 году – на 6%. По итогам 2018-го экономика Узбекистана выросла на 5,2%, инфляция - до 17,5%.

На совещании по данному проекту президент поручил снизить инфляцию до 9,5% уже в 2022-м.

Финансы. Иллюстративное фото
Unsplash / Austin Distel
Есть что обсудить: Минфин разработал проект бюджета на 2020 год
Недавно Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное приоритетным задачам реформирования банковской системы и повышения инвестиционной активности банков.

Президент напомнил, что за последние годы из государственного бюджета коммерческим банкам было выделено 8,4 триллиона сумов на финансирование программ, 400 миллионов долларов на пополнение оборотных средств, 1,7 миллиарда долларов на увеличение уставного капитала. В целом за последние два года на повышение капитализации банков выделено государственных средств на сумму 3,3 миллиарда долларов.

 




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