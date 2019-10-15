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Купюры номиралом пятьдесят тысяч сум

Сколько средств из бюджета потратят на каждого кандидата? - ответ ЦИК

Sputnik
Общество
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (10)
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На каждого кандидата в Законодательную палату Олий Мажилиса будет выделено 10 млн 832 тысячи сумов, для кандидата в областные кенгаши народных депутатов и Ташкента - по 2 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. ЦИК утвердила смету расходов по подготовке и проведению выборов в Законодательную палату Олий Мажилиса, областные, районные и городские кенгаши народных депутатов, сообщает пресс-служба Избиркома.

© Пресс-служба Законодательной палаты
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Был определен размер выделяемых государственных средств на финансирование каждого кандидата от политических партий для участия в выборах. 

На каждого кандидата в Законодательную палату Олий Мажилиса будет выделено 10 млн 832 тысячи сумов, для кандидата в областные кенгаши народных депутатов и Ташкента - по 2 млн сумов, кандидатов в районные и городские кенгаши народных депутатов - по 1 млн сумов.

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На прошлых выборах государственные средства финансирования кандидатов в местные кенгаши не выделялись.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (10)
Теги:
Бюджет, Узбекистан, парламентские выборы, ЦИК Узбекистана



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