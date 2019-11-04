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Более $100 млн зарубежных инвестиций будут реализованы в Узбекистане

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Экономика
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Sputnik Узбекистан

За круглым столом озвучили цель, которую наметили к 2030 году - о вхождении Узбекистана в 50 сильнейших государств в Глобальном индексе инноваций.

ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik. В министерстве инновационного развития подвели итоги прошедшей выставки InnoWeek-2019.

© Sputnik .
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В общей сложности, в рамках Недели подписаны меморандумы о взаимопонимании и инвестиционные соглашения с бизнесменами Китая, Турции, Израиля, Польши и Индии на общую сумму 108,7 млн долларов США. Всего в мероприятии приняли участие представители ведущих компаний из 18 зарубежных стран.

За круглым столом озвучили цель, которую наметили к 2030 году - о вхождении Узбекистана в 50 сильнейших государств в Глобальном индексе инноваций.

По этому поводу при содействии компании Elsevier проведен онлайн-диалог с основателем Global Innovation Index (GII) по основным факторам вхождения Узбекистана в GII.

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Интенсивные обсуждения прошли на семинаре, посвященном использованию искусственного интеллекта в экономике Узбекистана и перспективам развития этой сферы.

Теги:
Договор, подписание документов, форум, Узбекистан, Министерство инновационного развития Узбекистана



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