Гениальные женщины: в Ташкенте проходит форум технологий и инноваций

Участницы проекта смогут пройти тренинги по направлениям мобильных приложений, созданию веб-сайтов, компьютерному дизайну и разработке программных продуктов.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. С августа по сентябрь в Ташкенте проходит женский инновационный форум, сообщает Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада Ал-Хоразмий.

Весь месяц в Ташкентском университете информационных технологий будут проходить учебно-практические занятия (36-часовые) для 160 женщин по направлениям: подготовка мобильных приложений, создание веб-сайта, компьютерный дизайн, разработка программных продуктов.

Также инновационный центр Mirzo Ulugbek организует трехнедельную практику участниц проекта на предприятиях отрасли ИКТ, где выберут лучшую в своем деле.

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Всем женщинам, успешно прошедшим курсы, выдадут дипломы и каждую из них обеспечат работой в этой сфере. Более того, некоторым будут предоставлены кредиты для организации предпринимательской деятельности.

Цель данного мероприятия – привлечение женщин к сфере современных информационно-коммуникационных технологий, разработке мобильных приложений, веб-сайтов, программных продуктов, обеспечение их занятости путем обучения деятельности в области компьютерного дизайна и программирования.

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Желающие принять участие в инновационном месячнике могут зарегистрироваться на сайте itwomen.wcu.uz до 15 августа 2019 года.