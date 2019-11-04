В Сырдарьинской области построят новую ТЭС за 1 миллиард долларов

Были обсуждены основные условия соглашения ГЧП, среди которых методы увеличения инвестиционной привлекательности проекта, организация технической, финансовой и юридической экспертизы проекта.

ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik. Планируется построить новую ТЭС мощностью 1300 МВт на условиях государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба Минфина Узбекистана.

Консультационные услуги по вопросам структурирования сделки и организации конкурсных торгов по проекту строительства окажет Международная финансовая корпорация (МФК).

Соглашение об этом было подписано между МФК, Агентством по развитию государственно-частного партнерства при Министерстве финансов Узбекистана и Министерством энергетики в ходе рабочей встречи.

Были обсуждены основные условия соглашения ГЧП, среди которых методы увеличения инвестиционной привлекательности проекта, организация технической, финансовой и юридической экспертизы проекта.

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МФК в течение 14 месяцев подготовит технико-экономический анализ, финансовую и юридическую экспертизу проекта, подготовит тендерную документацию, соглашение ГЧП, организует и проведет тендер, объявит победителя.