Тахиаташская ТЭС вновь заработала после отключения

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Тахиаташская тепловая электростанция (ТЭС) в Каракалпакстане полностью возобновила работу после отключения. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Министерства энергетики республики.

Утром 18 июля два энергоблока ТЭС отключились после того, как сработала система технической защиты. Из-за остановки работы энергоблоков в нескольких районах Хорезмской области и автономии Каракалпакстан была приостановлена подача электроэнергии. Для выяснения причин ЧС была создана специальная комиссия.

"Данную ситуацию можно оценить как техническое отключение. Аварии не было. Работа энергоблоков Тахиаташской ТЭС восстановлена в полночь с четверга на пятницу (18 июля 22:00 по Москве)", — говорится в публикации.

Установленная мощность Тахиаташской ТЭС составляет 730 МВт. В составе станции два энергоблока и три турбогенератора.

Электростанция обеспечивает электроэнергией северо-запад страны — Каракалпакстан и Хорезмскую область. В декабре 2016 года консорциум южнокорейских Hyundai Engineering Co. Ltd. и Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. выиграл тендер на модернизацию ТЭС стоимостью около 700 миллионов долларов. Реализация проекта рассчитана до конца 2021 года.

© Пресс-служба Минэнерго Узбекистана Тахиаташская тепловая электростанция

В настоящее время в энергосистеме республики действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность 10 тепловых электростанций "Узбекэнерго" — 10,6 ГВт.