В Узбекистане откроется узбекско-корейский бизнес-инкубатор

Будет запущена онлайн-платформа, где молодые бизнесмены смогут найти полезную для себя информацию, получить новые знания, узнать о программах инкубации и акселерации всех организаций.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Международное агентство по сотрудничеству Республики Корея (KOICA) намерено открыть в Узбекистане бизнес-инкубатор. Такие планы на ближайшие четыре года зарубежные специалисты озвучили на встрече в Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT-park)

Узбекистан и РФ создадут рабочие группы по расширению сотрудничества в ИКТ >>

Представители KOICA заинтересованы в укреплении деловых контактов с венчурным фондом IT Park, IT-академией, IT-лабораторией и Дата-центром для расширения возможностей сотрудничества и реализации совместных проектов в сфере ИКТ.

На базе бизнес-инкубатора начинающие предприниматели смогут получить поддержку на всех этапах: от разработки идеи до ее коммерциализации.

Семинары и тренинги в нем будут проводить корейские эксперты. Вместе с тем, будет запущена онлайн-платформа, где молодые бизнесмены смогут найти полезную для себя информацию, получить новые знания, узнать о программах инкубации и акселерации всех организаций.