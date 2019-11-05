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IT-парк

В Узбекистане откроется узбекско-корейский бизнес-инкубатор

© IT-Park.uz
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Будет запущена онлайн-платформа, где молодые бизнесмены смогут найти полезную для себя информацию, получить новые знания, узнать о программах инкубации и акселерации всех организаций.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Международное агентство по сотрудничеству Республики Корея (KOICA) намерено открыть в Узбекистане бизнес-инкубатор. Такие планы на ближайшие четыре года зарубежные специалисты озвучили на встрече в Технологический парк программных продуктов и информационных технологий (IT-park)

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Представители KOICA заинтересованы в укреплении деловых контактов с венчурным фондом IT Park, IT-академией, IT-лабораторией и Дата-центром для расширения возможностей сотрудничества и реализации совместных проектов в сфере ИКТ.

На базе бизнес-инкубатора начинающие предприниматели смогут получить поддержку на всех этапах: от разработки идеи до ее коммерциализации.

Семинары и тренинги в нем будут проводить корейские эксперты. Вместе с тем, будет запущена онлайн-платформа, где молодые бизнесмены смогут найти полезную для себя информацию, получить новые знания, узнать о программах инкубации и акселерации всех организаций.

Теги:
Инвестиции, сотрудничество, Узбекистан, Южная Корея, бизнес-инкубатор, информационные технологии



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