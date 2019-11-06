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Женщина считает банкноты после обмена валюты в филиале Национального банка Узбекистана в Ташкенте

В Узбекистане расширился перечень операций, осуществляемых банком

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Такие операции как, покупка и продажа монет из драгоценных металлов, выпуск, использование и погашение электронных денег.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О банках и банковской деятельности" в новой редакции, сообщает UZDaily.

"Перечень операций, осуществляемых банками, был дополнен рядом новых банковских операций", - говорится в сообщении.

В частности, такие операции как, покупка и продажа монет из драгоценных металлов, выпуск, использование и погашение электронных денег.

Законом также установлены нормы, касающиеся деятельности, запрещенной или ограниченной для банков в целях защиты прав кредиторов и вкладчиков.

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По закону минимальный размер уставного капитала банка должен составлять сто миллиардов сумов. 

Напомним, вчера президент одобрил Закон "О платежах и платежных системах". Он вступит в силу с 1 февраля 2020 года.

Достаточное внимание в акте уделено вопросам государственного регулирования платежных систем и рынка платежных услуг. Большая часть регулятивных инструментов сконцентрирована в руках Центрального банка.

Теги:
банки, банки, Узбекистан, Узбекистан



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