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Эксперт: вступление Узбекистана в ЕАЭС упростит процедуру экспорта

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Экономика
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Тема:
X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде (27)
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Sputnik Узбекистан

По мнению экономиста Одила Олимжонова, возможное присоединение Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу принесет пользу всем сторонам.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Экономист Одил Олимжонов объяснил, почему Узбекистану было бы выгодно вступить в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

"Мы живем на евроазиатском континенте вместе с Россией, Казахстаном, другими государствами, и наши экономические отношения сложились не за один год: сотрудничество длится несколько веков. Центральноазиатский регион — это единый народнохозяйственный комплекс. Сейчас, после некоторого перерыва, между странами снова идет процесс сближения. Считаю, что присоединение Узбекистана к ЕАЭС будет выгодным для всех", — заявил Олимжонов в беседе с корреспондентом Sputnik Алексеем Стефановым в кулуарах X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Самарканде.

Директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного клуба Валдай Федор Лукьянов
© Sputnik / Юрий Корсунцев
Лукьянов: вступление в ЕАЭС выгодно Узбекистану, но неизбежен жесткий торг
Эксперт полагает, что Узбекистану станет проще экспортировать и импортировать товары, поскольку ЕАЭС имеет единое таможенное пространство.

Еще один важный вопрос связан с гражданами республики, которые живут и трудятся за рубежом.

"В настоящее время более двух миллионов мигрантов из Узбекистана работают за границей, преимущественно в России. Сейчас они отдают огромные деньги, в частности, за патент. Если мы войдем в ЕАЭС, то условия для них изменятся в лучшую сторону", — считает эксперт. 

"Действующие члены союза тоже извлекут выгоду, поскольку Узбекистан имеет большой промышленный и сельскохозяйственный потенциал", — сказал Олимжонов.

Напомним, X Азиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" прошла в Самарканде 10-11 ноября. В рамках форума в первый день состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между ИСМИ и Фондом развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай". Также эксперты из России и Узбекистана обсудили наиболее важные вопросы двусторонних отношений.

Во второй день работы конференции обсуждались глобальные процессы, происходящие не только в Центральной Азии, но и в целом в азиатской части мира.

Тема:
X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде (27)
Теги:
Узбекистан, Экономика, ЕАЭС



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