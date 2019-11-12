Эксперт: вступление Узбекистана в ЕАЭС упростит процедуру экспорта

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Экономист Одил Олимжонов объяснил, почему Узбекистану было бы выгодно вступить в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

"Мы живем на евроазиатском континенте вместе с Россией, Казахстаном, другими государствами, и наши экономические отношения сложились не за один год: сотрудничество длится несколько веков. Центральноазиатский регион — это единый народнохозяйственный комплекс. Сейчас, после некоторого перерыва, между странами снова идет процесс сближения. Считаю, что присоединение Узбекистана к ЕАЭС будет выгодным для всех", — заявил Олимжонов в беседе с корреспондентом Sputnik Алексеем Стефановым в кулуарах X Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Самарканде.

Эксперт полагает, что Узбекистану станет проще экспортировать и импортировать товары, поскольку ЕАЭС имеет единое таможенное пространство.

Еще один важный вопрос связан с гражданами республики, которые живут и трудятся за рубежом.

"В настоящее время более двух миллионов мигрантов из Узбекистана работают за границей, преимущественно в России. Сейчас они отдают огромные деньги, в частности, за патент. Если мы войдем в ЕАЭС, то условия для них изменятся в лучшую сторону", — считает эксперт.

"Действующие члены союза тоже извлекут выгоду, поскольку Узбекистан имеет большой промышленный и сельскохозяйственный потенциал", — сказал Олимжонов.

Напомним, X Азиатская конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" прошла в Самарканде 10-11 ноября. В рамках форума в первый день состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между ИСМИ и Фондом развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай". Также эксперты из России и Узбекистана обсудили наиболее важные вопросы двусторонних отношений.

Во второй день работы конференции обсуждались глобальные процессы, происходящие не только в Центральной Азии, но и в целом в азиатской части мира.