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Традиционные узбекские ковры

В США открылся первый торговый дом по продаже узбекских ковров

© Flickr / Jean-Pierre Dalbéra
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Осуществлена поставка продукции на сумму свыше 115 тысяч долларов, а также дополнительно отгружено два контейнера ковровых изделий из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. В Филадельфии начал работу первый торговый дом узбекской компании "SAG" по продаже фирменных ковров. В церемонии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов и председатель ассоциации "Узтекстильпром" Илхом Хайдаров, сообщает агентство УзА.

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Об открытии торгового дома было объявлено 21-22 октября в Вашингтоне в рамках узбекско-американского бизнес-форума.

По информации Посольства Узбекистана в США, новая торговая площадка будет способствовать реализации качественных и конкурентоспособных узбекских ковров на американском рынке, а также станет постоянно действующей демонстрационной площадкой для проведения различных выставок и ярмарок текстильных товаров узбекских производителей.

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Уже куплены первые изделия с маркировкой "Made in Uzbekistan". В торговый дом осуществлена поставка продукции на сумму свыше 115 тысяч долларов, а также дополнительно отгружено два контейнера ковровых изделий из Узбекистана. Заключены контракты на поставку продукции узбекского производителя в штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, Чикаго, Мичиган, Индиана, Огайо, Пенсильвания, Мэриленд и Округ Колумбия.

Теги:
Узбекистан, США, торговый дом, ковер



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