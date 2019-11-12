В Каракалпакстане обнаружили 1 млн кубометров газа

Бурение на месторождении Куйи Сургиль проводилось в рамках реализации Программы увеличения добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Дебит скважины, пробуренной АО "Узбекнефтегаз" совместно с компанией ERIELL Group в Муйнакском районе Каракалпакстана составил 1 млн кубических метров газа в сутки.

По сообщению пресс-службы Министерства энергетики Узбекистана, забой скважины составляет 3716 м, достигая глубины нижнеюрских отложений. Бурение на месторождении Куйи Сургиль проводилось в рамках реализации Программы увеличения добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы.

Сейчас на скважине ведутся работы по ее испытанию и освоению, в результате которых суточный дебит будет уточнен.

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Специалисты, работающие на объекте, отметили, что прежде всего - это результат слаженной работы всей команды. "Мы наметили для себя планы, поставили конкретные цели и вот одна из них была достигнута. 1 млн кубических метров газа в сутки - отличное достижение," - отметили специалисты.