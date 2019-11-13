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Пункт таможенного оформления на границе

Узбекистан и Турция могут открыть упрощенный таможенный коридор

© Sputnik / Руслан Кривобок
Экономика
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Sputnik Узбекистан

В Узбекистане создано более 750 предприятий с участием турецких компаний. По итогам января-октября 2019 года объем двусторонней торговли достиг 1,97 миллиарда долларов.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Государственный таможенный комитет (ГТК) Узбекистана предложил своим турецким коллегам активизировать подготовку межправительственного соглашения о создании упрощенного таможенного коридора. Об этом сообщили в пресс-службе ГТК.

Государственные флаги России и Узбекистана
© Sputnik / Михаил Климентьев
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В Ташкенте 11-12 ноября состоялось первое заседание объединенного таможенного совета руководителей таможенных служб Узбекистана и Турции, созданного еще в апреле прошлого года. Его провели председатель ГТК Муротжон Азимов и заместитель министра торговли — руководителя таможенной службы Турции Риза Тун Турагай. Участники заседания уделили особое внимание укреплению договорной базы двух ведомств.

"Нужно начать необходимые процедуры для внутреннего согласования проекта международного соглашения между правительством Республики Узбекистан и правительством Турецкой Республики о создании упрощенного таможенного коридора", — говорится в публикации по итогам встречи.

На сегодняшний день в Узбекистане создано более 750 предприятий с участием турецких компаний. По итогам января-октября 2019 года объем двусторонней торговли вырос на 26,9% по сравнению с тем же периодом 2018-го — до 1,97 миллиарда долларов.

Узбекская сторона также предложила заключить межведомственные соглашения о представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, а также о методическом и информационном сотрудничестве в области статистики.

По итогам встречи таможенники двух стран договорились о разработке плана действий на 2020-2021 годы. Особое внимание планируется сосредоточить на таких сферах, как контрабанда, наркотики, торговля людьми и других таможенных правонарушениях.

Теги:
Государственный таможенный комитет, Таможня, Узбекистан, Турция



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