Узбекистан и Турция могут открыть упрощенный таможенный коридор

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Государственный таможенный комитет (ГТК) Узбекистана предложил своим турецким коллегам активизировать подготовку межправительственного соглашения о создании упрощенного таможенного коридора. Об этом сообщили в пресс-службе ГТК.
"Нужно начать необходимые процедуры для внутреннего согласования проекта международного соглашения между правительством Республики Узбекистан и правительством Турецкой Республики о создании упрощенного таможенного коридора", — говорится в публикации по итогам встречи.
На сегодняшний день в Узбекистане создано более 750 предприятий с участием турецких компаний. По итогам января-октября 2019 года объем двусторонней торговли вырос на 26,9% по сравнению с тем же периодом 2018-го — до 1,97 миллиарда долларов.
Узбекская сторона также предложила заключить межведомственные соглашения о представлении и об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, а также о методическом и информационном сотрудничестве в области статистики.
По итогам встречи таможенники двух стран договорились о разработке плана действий на 2020-2021 годы. Особое внимание планируется сосредоточить на таких сферах, как контрабанда, наркотики, торговля людьми и других таможенных правонарушениях.