Акции ферганского стекольного завода "Кварц" выставлены на торги

Аналитики прогнозируют рост стоимости акций в будущем году до 43 процентов. АО регулярно выплачивает дивиденды, постоянно улучшается качество продукции и расширяется ее ассортимент, оптимизируются расходы на сырье способствуют росту доходов предприятия.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Размещены для продажи на фондовой бирже 4,8 млн акций, принадлежащих государству, что составляет 5 % от уставного капитала АО "Кварц". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Агентства по управлению госактивами.

Директор ИП "Freedom Finance", одного из официальных андеррайтеров вторичного размещения акций, Евгений Можейко, рассказал о преимуществах инвестирования в акции АО "Кварц":

- Во-первых, предприятие является крупнейшим в Центрально-Азиатском регионе производителем листового стекла, стеклянных бутылок, банок, стекла для автомобильной промышленности, а также сверхпрочных материалов. Покрывает 60 % потребностей Узбекистана в строительном стекле, 95 % - стеклянных банок и 50 % - бутылок.

Во-вторых, в 2020 году планируется запуск новой линии по производству листового стекла, что позволит увеличить объем выпуска в 3 раза и сократить импорт аналогичной продукции из-за рубежа.

Аналитики прогнозируют рост стоимости акций в будущем году до 43 процентов. АО регулярно выплачивает дивиденды, постоянно улучшается качество продукции и расширяется ее ассортимент, оптимизируются расходы на сырье способствуют росту доходов предприятия.

Для того, чтобы приобрести акции АО "Кварц" нужно открыть брокерский счет в компании "Freedom Finance", затем вложить средства, соответствующие покупаемому количеству акций.

В начале ноября сообщалось об условиях реализации 51 процента акций (48,05% - доля государства и 2,95% - доля АО "Узкимёсаноат") в уставном капитале АО "Ферганаазот" путем отбора наилучших предложений потенциальных инвесторов с участием инвестиционного консультанта ООО "Ernst & Young Advisory".

Инвесторам ставится условие принятия инвестиционных обязательств по доведению мощности производства аммиака до 660 тысяч тонн, карбамида - до 600 тысяч тонн, аммиачной селитры - до 700 тысяч тонн и азотной кислоты - до 530 тысяч тонн в год. Кроме того, ставится условие принятия социальных обязательств в виде создания новых рабочих мест.

Для справки: "Freedom Finance" – ведущий инвестиционный брокер Центральной Азии, обеспечивающий частным инвесторам доступ к фондовым рынкам Казахстана, России, США и Европы. Компания построила сеть из 36 офисов в России, 16 представительств в Казахстане, а также собственных офисов в Киеве, Ташкенте и Бишкеке.