Узбекистан, Туркменистан, Иран и Оман намерены создать транзитный коридор

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Ашхабаде состоялось второе заседание рабочего комитета по созданию международного транспортно-транзитного коридора между Центральной Азией и Персидским заливом. Об этом сообщается на сайте МИД Туркменистана.
В ходе встречи представители министерств промышленности и коммуникации Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Омана обсудили варианты маршрута транспортного коридора, координацию действий на пропускных пунктах, а также возможности по упрощению таможенных процедур.
Стороны подчеркнули необходимость повышения эффективности логистических центров стран-участников Ашхабадского соглашения и заключения договоров о сотрудничестве между логистическими центрами Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Омана.
Ашхабадское соглашение о создании международного транспортного и транзитного коридора между правительствами Ирана, Омана, Туркмении и Узбекистана вступило в силу в апреле 2016 года. Оно предусматривает создание надежного транспортного пути для бесперебойной перевозки и транзита товаров между странами Средней Азии и портами Персидского залива и Оманского моря.