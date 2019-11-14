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Грузовые составы на участке железной дороги

Узбекистан, Туркменистан, Иран и Оман намерены создать транзитный коридор

© Sputnik / Руслан Кривобок
Экономика
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Sputnik Узбекистан

В 2016 году стороны заключили Ашхабадское соглашение, которое закрепило намерение стран создать транспортный путь, который способствовал бы увеличению скорости перевозки и транзита грузов.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В Ашхабаде состоялось второе заседание рабочего комитета по созданию международного транспортно-транзитного коридора между Центральной Азией и Персидским заливом. Об этом сообщается на сайте МИД Туркменистана.

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В ходе встречи представители министерств промышленности и коммуникации Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Омана обсудили варианты маршрута транспортного коридора, координацию действий на пропускных пунктах, а также возможности по упрощению таможенных процедур.

Стороны подчеркнули необходимость повышения эффективности логистических центров стран-участников Ашхабадского соглашения и заключения договоров о сотрудничестве между логистическими центрами Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Омана.

Ашхабадское соглашение о создании международного транспортного и транзитного коридора между правительствами Ирана, Омана, Туркмении и Узбекистана вступило в силу в апреле 2016 года. Оно предусматривает создание надежного транспортного пути для бесперебойной перевозки и транзита товаров между странами Средней Азии и портами Персидского залива и Оманского моря.

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Теги:
Ашхабадское соглашение, Оман, Иран, Туркменистан, Узбекистан, Транспортный коридор



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