Узбекистан будет импортировать арабских верблюдов - выход найден

По словам арабских инвесторов, разведение верблюдов - это не только прибыльная отрасль: она также позволит обеспечить население качественным мясом по доступной цене.

ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Посол Узбекистана в Саудовской Аравии Улугбек Максудов встретился с председателем Международной организации верблюдоводства шейхом Фахдом бин Фалахом аль-Хислийном с целью обсуждения вопросов налаживания сотрудничества, сообщает ИА "Дунё".

В ходе встречи достигнута предварительная договоренность о создании крупных верблюдоводческих комплексов на территории Узбекистана с привлечением саудовских инвестиций, а также импорта в республику верблюдов из Саудовской Аравии.

Арабский шейх выразил готовность к обмену опытом с узбекскими коллегами в области селекционно-племенной работы, укрепления кормовой базы, внедрения в данную отрасль научных подходов и передовых современных технологий.

"Наш опыт в разведении верблюдов показывает, что данная отрасль является прибыльной и обеспечивает производство продукции с самой низкой себестоимостью. Это мясо и молоко, а также сырье - шерсть, кожа и другое. В данной связи развитие верблюдоводства имеет важное значение в обеспечении населения доступной и качественной мясной и другой продовольственной продукцией, а также занятости и увеличении доходов граждан, проживающих в сельской местности", - подчеркнул шейх.

В начале будущего года ожидается визит узбекской делегации специалистов сферы в Саудовскую Аравию для более тесного ознакомления с процессом развития верблюдоводства.

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