Мясо, птица и рыба подорожали с начала года на 20 % - Госкомстат

Значительнее всего за десять месяцев выросли цены на говядину (кроме бескостного мяса) - на 23,6% и баранину - на 21,2%.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. В течение января-октября пик роста цен на мясную продукцию зарегистрирован в августе (6,3%), а в октябре повышение цен по группе составило 1,7% за месяц.

Как сообщили в Госкомстате, с начала 2019 года эта продукция в среднем подорожала на 20%. Значительнее всего за десять месяцев выросли цены на говядину (кроме бескостного мяса) - на 23,6% и баранину - на 21,2%.

Кроме того, рост цен на сырье и увеличение затрат при производстве и реализации продукции повлекли за собой повышение цен на основные виды продуктов переработки мяса (мясной фарш, колбасные изделия, копчености и т.д.).

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Госкомстат также приводит данные о повышении цен в октябре 2019 года на хлебопродукты (8,8 %), яйца (7,3%), мясо, птицу и рыбу, а также на общественное питание (1,7%).