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Овощи в магазине

Кыргызстан намерен ввести запрет на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана

© pixabay
Экономика
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Sputnik Узбекистан

С начала этого года при досмотре подкарантинных грузов, следовавших из Узбекистана, было выявлено 356 фактов нарушений. В десяти случаях продукция была заражена.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. Растительная продукция из Узбекистана может быть запрещена к ввозу в Кыргызстан уже в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Кыргызстана.

По данным ведомства, с начала 2019 года зарегистрировано 365 фактов несоответствия фитосанитарным требованиям ЕАЭС продукции, привозимой из Узбекистана. В десяти случаях узбекистанские поставщики пытались ввезти в Кыргызстан зараженную продукцию.

Так, на днях в Кыргызстан прибыла партия узбекистанских гранатов, в которой выявлена восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck). Это насекомое является опасным вредителем.

Гранат, в котором была обнаружена восточная плодожорка
Министерство сельского хозяйства Кыргызстана
Гранат, в котором была обнаружена восточная плодожорка
Гранат, в котором была обнаружена восточная плодожорка
Министерство сельского хозяйства Кыргызстана
Гранат, в котором была обнаружена восточная плодожорка

При этом груз сопровождался фитосанитарным сертификатом, оформленным Национальной организацией по карантину растений Узбекистана. Согласно документу, ввозимая продукция соответствовала фитосанитарным требованиям Кыргызстана.

Это не первая партия продуктов, которые на этой неделе ввезли из Узбекистана и которые не прошли фитосанитарный контроль.

Во вторник на фитосанитарном контрольном посту "Достук" была остановлена фура с грузом хурмы, айвы, сушеного нута и специй из Узбекистана. Подкарантинная продукция общим весом 35,25 тонны перевозилась для продажи на территории Кыргызстана.

На фитосанитарном контрольном посту Достук задержаны 35,25 тонны подкарантинной продукции узбекистанского происхождения
Министерство сельского хозяйства Кыргызстана
На фитосанитарном контрольном посту "Достук" задержаны 35,25 тонны подкарантинной продукции узбекистанского происхождения

Как обнаружили специалисты Ошского территориального управления по карантину растений, груз не имел маркировки на упаковке, а сопровождающий его фитосанитарный сертификат оказался недействительным.

В Минсельхозе Кыргызстана сообщили, что в соответствующие органы Узбекистана было направлено письмо с предупреждением о введении временного запрета на ввоз в республику узбекистанского товара.

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Теги:
Фрукты, овощи, Кыргызстан, Узбекистан, запрет ввоза, фитосанитарные нормы



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