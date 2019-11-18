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Российский бизнесмен создаст в Узбекистане агрологистический комплекс

© Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Он будет оказывать широкий спектр услуг по принципу "единое окно" для экспорта свежей и переработанной готовой продукции на рынки РФ и других стран. Ожидается, что его введут в эксплуатацию в 2021 году.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. "Национальная резервная корпорация", принадлежащая бизнесмену Александру Лебедеву, планирует создать в 2021 году агрологистический комплекс в Джизакской области, следует из проекта постановления, опубликованного на портале СОВАЗ.

Разработчиком документа выступило Министерство сельского хозяйства Узбекистана.

"Одобрить предложение компании ВМВ Trade Group (Узбекистан) и компании "Национальная резервная корпорация" (Российская Федерация) о создании узбекско-российского совместного предприятия ВМВ-NRC Agrologistics для организации современного агрологистического комплекса в Шараф-Рашидовском районе Джизакской области", - говорится в тексте документа.

Данный проект предусматривает создание холодильных камер, свободных складов, а также установку оборудования шоковой заморозки, переработки, калибровки, сортировки, упаковки и сушки фруктов и овощей за счет привлечения прямых иностранных инвестиций НРК.

IT-парк
© IT-Park.uz
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Новый комплекс будет оказывать широкий спектр услуг по принципу "единое окно" для экспорта свежей и переработанной готовой продукции на рынки РФ и других стран. Ожидается, что его введут в эксплуатацию в 2021 году.

НРК - российский финансово-промышленный холдинг, объединяющий активы российского бизнесмена Александра Лебедева.

По данным официальной статистики Узбекистана, в 2018 году товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между Узбекистаном и РФ увеличился более чем на 20% и составил 550 миллионов долларов.

Теги:
бизнесмены, Бизнесмен, бизнес, Сельское хозяйство, рост экономики, Экономика



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