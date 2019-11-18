Перемены в агентстве "Узатом": новые должности, прежние лица

Первым заместителем генерального директора Агентства по развитию атомной энергетики при Министерстве энергетики страны стал Бахром Маматмуратович Мансуров.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. В структуре Агентства по развитию атомной энергетики произошли кадровые перемены, сообщает пресс-служба Минэнерго.

Первым заместителем генерального директора Агентства по развитию атомной энергетики при Министерстве энергетики страны стал Бахром Маматмуратович Мансуров. Ранее он работал заместителем гендиректора.

А его прежнюю должность получил Фаррух Фархадович Ташметов. Ранее он руководил одним из управлений структуры.

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Напомним, агентство "Узатом" было создано при Кабинете министров Узбекистана согласно указу президента. В его функции входит выработка и реализация единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования атомной энергетики.