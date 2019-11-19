Крупные американские производители выходят на узбекский рынок

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Узбекистан расширяет сотрудничество с США на региональном уровне. Состоялся ответный визит главы узбекского региона Зарафшан в Клинтон, штат Миссисипи.
В ходе рабочего визита хоким региона Анвар Раджабов встретился с мэром, а также с комиссаром по сельскому хозяйству и торговле штата, был обсужден вопрос разработки и реализации совместных международных проектов.
"У нас много общего, мы выращиваем одни и те же культуры: хлопок, рис, соевые, некоторые фрукты", – отметил Э. Гибсон, руководитель сельскохозяйственного ведомства штата Миссисипи.
Состоялись переговоры с представителями компании Continental Tires по производству грузовых и автомобильных шин. Ожидается налаживание производства продукции предприятия в Узбекистане.
Стало известно, что очередной визит американской делегации с участием представителей деловых и академических кругов Клинтона в Узбекистан состоится в мае 2020 года.
С компанией MсNeely, специализирующейся на выпуске полиэтиленовых пакетов для химической и продуктовой промышленности, на переработке пластиковых материалов, узбекская сторона обсудила возможности выпуска полиэтиленовых пакетов для нужд узбекского населения и предприятий страны.
Делегация встретилась и с одним из крупнейших производителей промышленных генераторов мощностью 15-1000 кВт - Taylor Power Systems. Рассматриваются перспективы локализации производства промышленных генераторов в Узбекистане.
Раджабов также провел встречи с руководством колледжа штата Миссисипи, где были обсуждены вопросы обмена студентами и преподавателями, реализация программ двудипломного образования, онлайн-обучения.
Мирзиёев принял делегацию из США во главе с губернатором штата>>>
Стороны договорились разработать соглашение о сотрудничестве между колледжем и образовательными учреждениями Зарафшана. Подписание запланировано уже на декабрь этого года.
Напомним, в мае 2019-го делегация из США во главе с губернатором Миссисипи посетила Узбекистан. В ходе того визита было подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Зарафшаном и Клинтоном.