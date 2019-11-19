Крупные американские производители выходят на узбекский рынок

Continental Tires, Taylor Power Systems, MсNeely намерены выйти на узбекский рынок уже в будущем году. Узбекская сторона планирует локализовать производство американской продукции.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Узбекистан расширяет сотрудничество с США на региональном уровне. Состоялся ответный визит главы узбекского региона Зарафшан в Клинтон, штат Миссисипи.

В ходе рабочего визита хоким региона Анвар Раджабов встретился с мэром, а также с комиссаром по сельскому хозяйству и торговле штата, был обсужден вопрос разработки и реализации совместных международных проектов.

"У нас много общего, мы выращиваем одни и те же культуры: хлопок, рис, соевые, некоторые фрукты", – отметил Э. Гибсон, руководитель сельскохозяйственного ведомства штата Миссисипи.

Состоялись переговоры с представителями компании Continental Tires по производству грузовых и автомобильных шин. Ожидается налаживание производства продукции предприятия в Узбекистане.

Стало известно, что очередной визит американской делегации с участием представителей деловых и академических кругов Клинтона в Узбекистан состоится в мае 2020 года.

С компанией MсNeely, специализирующейся на выпуске полиэтиленовых пакетов для химической и продуктовой промышленности, на переработке пластиковых материалов, узбекская сторона обсудила возможности выпуска полиэтиленовых пакетов для нужд узбекского населения и предприятий страны.

Делегация встретилась и с одним из крупнейших производителей промышленных генераторов мощностью 15-1000 кВт - Taylor Power Systems. Рассматриваются перспективы локализации производства промышленных генераторов в Узбекистане.

Раджабов также провел встречи с руководством колледжа штата Миссисипи, где были обсуждены вопросы обмена студентами и преподавателями, реализация программ двудипломного образования, онлайн-обучения.

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Стороны договорились разработать соглашение о сотрудничестве между колледжем и образовательными учреждениями Зарафшана. Подписание запланировано уже на декабрь этого года.

Напомним, в мае 2019-го делегация из США во главе с губернатором Миссисипи посетила Узбекистан. В ходе того визита было подписано соглашение об установлении побратимских отношений между Зарафшаном и Клинтоном.