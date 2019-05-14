В состав делегации вошли представители администрации, руководители компаний в сфере торговли, инноваций, промышленности, сельского хозяйства и образования.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Президент Республики Узбекистан встретился с губернатором штата Миссисипи Филиппом Брайантом и другими членами делегации из США, сообщает пресс-служба президента.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Мирзиёев принял делегацию из США во главе с губернатором штата.

Отмечается, что данный визит является свидетельством интенсивного диалога и динамично развивающихся многоплановых отношений в рамках новой эры стратегического партнерства между Узбекистаном и Соединенными Штатами.

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Губернатор американского штата поблагодарил Шавката Мирзиёева за теплый прием и передал самые лучшие пожелания от президента США Дональда Трампа.

В результате встречи стороны подчеркнули рост взаимной торговли, успешную реализацию совместных программ и проектов по инвестициям.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Мирзиёев принял делегацию из США во главе с губернатором штата.

Также был анонсирован узбекско-американо-канадский бизнес-форум, который 16-17 мая пройдет в городе Навои. В нем примут участие более сорока ведущих компаний США и Канады.

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В завершение встречи представители обеих государств с удовлетворением сообщили о намерениях по укреплению стратегического партнерства и дружбы между странами.

Недавно сообщалось, что города Зарафшан и Клинтон станут побратимами. Также Посольство Узбекистана в США приняло участие в акции Around the World Embassy Tour. Основной целью подобных мероприятий является популяризация выездного туризма и демонстрация туристического потенциала разных стран мира.