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Здание НХК Узбекнефтегаз

Президент Узбекистана передал Госкомгеологии часть функций "Узбекнефтегаза"

НХК Узбекнефтегаз
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Кроме того, до конца года АО "Узбекнефтегаз" должен передать Госкомгеологии информацию о действующих проектах и все имеющиеся материалы, связанные с разработкой новых месторождений углеводородного сырья.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о мерах по совершенствованию системы организации и проведения геологоразведочных работ на нефть и газ. Текст нового распоряжения опубликован на сайте МИД республики.

Машина компании Узбекнефтегаз
DENIS SINYAKOV / AFP
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Согласно документу, две функции АО "Узбекнефтегаз" передаются Госкомгеологии.

Первая - это "проведение научно-исследовательских, региональных геолого-съемочных, геофизических и буровых работ с выявлением и подготовкой нефтегазоперспективных структур для открытия новых месторождений углеводородного сырья".

Также Госкомгеологии передается функция "организации работ для опережающего развития и воспроизводства запасов углеводородного сырья республики, повышения эффективности и результативности геологоразведочных работ, направленных на обеспечение открытия новых месторождений углеводородного сырья".

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До конца 2019 года "Узбекнефтегаз" должен передать Госкомгеологии всю необходимую информацию о действующих проектах в области научно-исследовательских и геофизических работ. Также компания должна передать все материалы по перспективным участкам, инвестиционным блокам и месторождениям углеводородного сырья.

Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти
© Sputnik / Илья Питалев
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Начиная с 2020 года Госкомгеология должна будет разрабатывать и утверждать ежегодные государственные программы развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы по нефти и газу по согласованию с Министерством энергетики, Министерством экономики и промышленности и Министерством финансов Узбекистана.

Также, согласно постановлению, доли АО "Узбекнефтегаз" и АО "Узбурнефтегаз" в уставных капиталах АО "Узбекгеофизика" и АО "Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений" будут переданы Агентству по управлению государственными активами республики.

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Теги:
постановление, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Госкомгеологии, Узбекнефтегаз



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