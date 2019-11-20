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В 2019 году Узбекистану удалось перевыполнить план по росту доходов бюджета

Sputnik
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Между тем высоких показателей удалось достичь не во всей республике. Министерство финансов также выявило случаи нарушения бюджетной дисциплины в некоторых областях.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. В Министерстве финансов состоялось заседание коллегии, посвященное обсуждению динамики развития финансовой системы Узбекистана.

Мероприятие прошло в формате видеоселектора, соединившего центральный аппарат и региональные структуры. Всего в заседании под председательством заместителя министра финансов Джамшида Кучкарова приняли участие 1 062 чиновника.

Заседание коллегии, посвященное исполнению Государственного бюджета за прошедший период 2019 года и качественной реализации задач, стоящих перед сотрудниками финансовой системы в 2020 году
Министерство финансов Республики Узбекистан
Заседание коллегии, посвященное исполнению Государственного бюджета за прошедший период 2019 года и качественной реализации задач, стоящих перед сотрудниками финансовой системы в 2020 году

На встрече обсуждались положительные результаты, достигнутые Министерством финансов и его подразделениями в 2019 году. Также были проанализированы существующие проблемы в системе и утвержден план по ее совершенствованию на 2020-й.

Финансы. Иллюстративное фото
Unsplash / Austin Distel
Есть что обсудить: Минфин разработал проект бюджета на 2020 год

По итогам этого года, доходы бюджета превысили в размере более 5,9 триллиона сумов, нежели планировалось. Это говорит о положительной динамике развития финансовой системы Узбекистана. Между тем с июля по сентябрь в Бухарской, Кашкадарьинской и Ферганской областях такого высокого показателя достигнуть не удалось.

Кроме того, "были выявлены случаи нецелевого и нерационального использования бюджетных средств на сумму 91,3 миллиарда сумов из-за нарушения бюджетной дисциплины". В этом плане хуже всего себя показали Джизакская, Андижанская и Ташкентская области.

На заседании утверждены меры по совершенствованию финансовой системы. Участники мероприятия обсудили изменения в налогово-бюджетной политике на 2020 год и предстоящие реформы. Особое внимание было уделено повышению самостоятельности местных органов власти, бюджетных организаций и получателей бюджетных средств.

Заседание коллегии, посвященное исполнению Государственного бюджета за прошедший период 2019 года и качественной реализации задач, стоящих перед сотрудниками финансовой системы в 2020 году
Министерство финансов Республики Узбекистан
Заседание коллегии, посвященное исполнению Государственного бюджета за прошедший период 2019 года и качественной реализации задач, стоящих перед сотрудниками финансовой системы в 2020 году

Ранее Минфин представил проект госбюджета для граждан на 2020 год: прогнозируется сохранение роста ВВП страны в 2020 году на уровне 5,5%. Рост промышленного производства составит 6,5%, а производства сельхозпродукции – на 4%. При этом уровень инфляции в Узбекистане по итогам следующего года удержится в пределах 12,5-13% по сравнению с 15,5%, запланированными в 2019 году.

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Теги:
доход, Министерство финансов Узбекистана, Бюджет, Узбекистан



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