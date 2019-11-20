Узбекистан в 2020 году посадит больше хлопка

В Узбекистане в силу вступили новые меры по дальнейшему развитию хлопково-текстильного производства. Разрабатывается единая автоматизированная система обязательного учета и мониторинга объемов хлопковолокна.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Со вчерашнего дня в Узбекистане в силу вступили новые меры по дальнейшему развитию хлопково-текстильного производства.

Согласно документу, в 2020 году будут реформированы 14 хлопково-текстильных кластеров и производств в отдельных районах Каракалпакстана, Андижанской, Кашкадарьинской, Наманганской, Сырдарьинской и Хорезмской областей, увеличены посевные площади 18 кластеров и производств в восьми регионах республики.

Всем производителям будут выделены орошаемые земельные участки.

Ряду производителей в реализацию будут переданы хлопкоочистительные предприятия и заготовительные пункты, оплата по предприятиям будет произведена по оценочной стоимости с 5-летней рассрочкой.

Для финансирования расходов на производство хлопка-сырца текстильщикам выделяются кредиты за счет Фонда господдержки сельского хозяйства. Осенние агротехнические мероприятия будут осуществляться за счет кредитов, выделяемых Фондом коммерческим банкам республики.

Также в республике разрабатывается единая автоматизированная система обязательного учета и мониторинга объемов хлопковолокна, которое производится на всех узбекских хлопкоочистительных предприятиях.

Система в экспериментальном порядке будет внедрена начиная с периода переработки сырья урожая 2020 года.