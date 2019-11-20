20:45 20 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.01
  • EUR10498.56
  • USD9500.96
Поиск
Сбор хлопка

Узбекистан в 2020 году посадит больше хлопка

© Sputnik / Алексей Куденко
Экономика
Получить короткую ссылку
143 0 0
Sputnik Узбекистан

В Узбекистане в силу вступили новые меры по дальнейшему развитию хлопково-текстильного производства. Разрабатывается единая автоматизированная система обязательного учета и мониторинга объемов хлопковолокна.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Со вчерашнего дня в Узбекистане в силу вступили новые меры по дальнейшему развитию хлопково-текстильного производства.

Согласно документу, в 2020 году будут реформированы 14 хлопково-текстильных кластеров и производств в отдельных районах Каракалпакстана, Андижанской, Кашкадарьинской, Наманганской, Сырдарьинской и Хорезмской областей, увеличены посевные площади 18 кластеров и производств в восьми регионах республики. 

Ирина Иванова - руководитель департамента лёгкой промышленности Минпромторга Российской Федерации
Sputnik
Сотрудник Минпромторга РФ: узбекской текстильной отрасли можно позавидовать

Всем производителям будут выделены орошаемые земельные участки. 

Ряду производителей в реализацию будут переданы хлопкоочистительные предприятия и заготовительные пункты, оплата по предприятиям будет произведена по оценочной стоимости с 5-летней рассрочкой.

Для финансирования расходов на производство хлопка-сырца текстильщикам выделяются кредиты за счет Фонда господдержки сельского хозяйства. Осенние агротехнические мероприятия будут осуществляться за счет кредитов, выделяемых Фондом коммерческим банкам республики.  

Также в республике разрабатывается единая автоматизированная система обязательного учета и мониторинга объемов хлопковолокна, которое производится на всех узбекских хлопкоочистительных предприятиях.

Система в экспериментальном порядке будет внедрена начиная с периода переработки сырья урожая 2020 года.

Теги:
Сельское хозяйство, хлопчатник, поля, текстиль, новый закон, переработка, хлопок, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Показ одежды от компании BBS
Шелковый ряд: как выглядит и чем пахнет настоящий шелк
Российская компания показала новейшие системы по борьбе с беспилотниками
Россияне показали новейшие системы, которые могут ловить дроны – видео
Кто готов стать депутатом
Кандидаты в депутаты Олий Мажлиса: кто они?

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться