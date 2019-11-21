Власти Узбекистана к весне объявят тендеры по приватизации четырех химзаводов

Глава агентства сообщил, что в настоящий момент идет предприватизационная подготовка по продаже 51% акций АО "Ферганаазот", Кунградского содового завода, Дехканобадского завода калийных удобрений и Первого резинотехнического завода в Ангрене.

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. Правительство Узбекистана в феврале-марте 2020 года планирует объявить международные тендеры по продаже контрольных пакетов четырех химических заводов, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора агентства по управлению госактивами республики Сунатуллу Бекенова.

"По графику в феврале-марте мы уже будем проводить тендеры по продаже четырех химических заводов, мы хотим видеть там стратегических партнеров", - сказал Бекенов на международной конференции в Ташкенте в ответ на вопрос о возможных сроках приватизации предприятий химической отрасли Узбекистана.

Глава агентства сообщил, что в настоящий момент идет предприватизационная подготовка по продаже 51% акций АО "Ферганаазот", Кунградского содового завода, Дехканобадского завода калийных удобрений и Первого резинотехнического завода в Ангрене. Консультантом по подготовке тендера выступает EY Advisory.

"Мы направили приглашение более 70 потенциальным партнерам, собрали у них предложения, сейчас мы на этапе получения уже более конкретных ответов, идет предквалификационный отбор участников тендера", - добавил Бекенов.

В апреле президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил перечень из шести предприятий, входящих в состав АО "Узхимпром", активы которых планируется реализовать стратегическим инвесторам.

В него вошли "Ферганаазот", Самаркандский химзавод, Кунградский содовый завод, Дехканобадский завод калийных удобрений, Первый резинотехнический завод в Ташкентской области и Кокандский суперфосфатный завод.

Правительство Узбекистана с конца 1990-х годов пытается реализовать иностранным инвесторам госактивы химических предприятий страны. За прошедшее время несколько раз объявлялись тендеры по продаже крупнейших заводов – "Навоиазот", "Ферганаазот", Самаркандского химического и Кокандского суперфосфатного заводов. Однако все они закончились безрезультатно. В течение 2007-2008 годов испанская Maxam Corp. S.A.U. приобрела по 49% акций двух химических заводов –"Электрохимпром" и "Аммофос" в Ташкентской области.