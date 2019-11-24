Назван самый продуктивный государственный орган в Узбекистане

Инициатива охватила такие сферы, как стартапы, образование, финансы, женское предпринимательство, масштабирование и рост бизнеса, туризм, маркетинг, информационные и коммуникационные технологии и другие.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан победило в номинации "Самый передовой государственный орган, внесший большой вклад в развитие экосистемы предпринимательства" по результатам опроса участников глобальной недели предпринимательства. Об этом сообщается на сайте министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

Для справки: Глобальная неделя предпринимательства проводится ежегодно на протяжении 12 лет в 160-ти странах по всему миру и функционирует для создания и поддержки предпринимательской экосистемы.

Инициатива охватила такие сферы, как стартапы, образование, финансы, женское предпринимательство, масштабирование и рост бизнеса, туризм, маркетинг, информационные и коммуникационные технологии и другие.

Опрос проводился по 5 номинациям:

- Самый передовой государственный орган, внесший большой вклад в развитие экосистемы предпринимательства;

- Самое удобное финансовое решение для предпринимателей;

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- Самая активная платформа, оказавшая содействие развитию экосистемы предпринимательства;

- Самое лидирующее образовательное учреждение по подготовке предпринимателей;

- Самый яркий и перспективный стартап.