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Назван самый продуктивный государственный орган в Узбекистане

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Инициатива охватила такие сферы, как стартапы, образование, финансы, женское предпринимательство, масштабирование и рост бизнеса, туризм, маркетинг, информационные и коммуникационные технологии и другие.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан победило в номинации "Самый передовой государственный орган, внесший большой вклад в развитие экосистемы предпринимательства" по результатам опроса участников глобальной недели предпринимательства. Об этом сообщается на сайте министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

© Sputnik / Виталий Тимкив
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Для справки: Глобальная неделя предпринимательства проводится ежегодно на протяжении 12 лет в 160-ти странах по всему миру и функционирует для создания и поддержки предпринимательской экосистемы.

Инициатива охватила такие сферы, как стартапы, образование, финансы, женское предпринимательство, масштабирование и рост бизнеса, туризм, маркетинг, информационные и коммуникационные технологии и другие.

Опрос проводился по 5 номинациям:

- Самый передовой государственный орган, внесший большой вклад в развитие экосистемы предпринимательства;

- Самое удобное финансовое решение для предпринимателей;

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- Самая активная платформа, оказавшая содействие развитию экосистемы предпринимательства;

- Самое лидирующее образовательное учреждение по подготовке предпринимателей;

- Самый яркий и перспективный стартап.

Теги:
предпринимательство, Узбекистан, Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли



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