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Мирзиёев оценил, как проходит привлечение инвестиций в Узбекистан

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Экономика
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Президент Узбекистана ознакомился с реализацией перспективных проектов совместно с ОАЭ и Японией, а также изучил состояние экспортного потенциала республики.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное реализации достигнутых с зарубежными партнерами договоренностей, а также обсуждению новых инвестиционных и социально-экономических проектов, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент оценил реализацию инвестиционных проектов в сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами.

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В программу включены перспективные проекты, в том числе по развитию инфраструктуры Самарканда (300 миллионов долларов), строительству ветряных электростанций (200 миллионов долларов) и солнечной электростанции (150 миллионов долларов) в Навоийской области, а также организации агрокластера по производству целлюлозы, комбикорма и стройматериалов (203 миллиона долларов) в Сырдарьинской области.  

Глава государства уделил внимание экономической и социальной значимости предстоящей работы, запланированных производственных мощностей, отметил необходимость скорейшего качественного осуществления проектов. Поручено ускорить переговоры по новым проектам и подготовку к строительным работам.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Уже в конце  нынешнего года запланирован визит Мирзиёева в Японию. В рамках подготовки к этому событию достигнуты договоренности о реализации проектов в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, сфере услуг. 

Ведутся переговоры и по проектам, нацеленным на производство химической продукции, строительству электростанции по японским технологиям, модернизации системы водоочистки и водоснабжения, производству городских электробусов.

Рассмотрены также состояние исполнения прогнозов экспорта и инвестиций за 2019 год.

Теги:
Экспорт, инвестпроекты, Инвестиции, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев



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