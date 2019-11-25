Россия инвестировала в проект железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан"

Проект, который долгое время был "заморожен" из-за ряда разногласий, теперь получил шанс на реализацию.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Россия выделила 200 миллионов рублей на разработку технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Об этом сообщил глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в интервью Общественному телеканалу (КТРК).

Проект был озвучен еще в начале 2000-х, однако с тех пор дело так и не дошло до реализации. По первоначальной задумке предполагалось, что дорога пройдет через город Кашгар китайской провинции Синьцзян до Андижана в Узбекистане через Нарынскую и Ошскую области Кыргызстана. Такой маршрут должен был связать эти три государства с Туркменистаном, с портами Каспийского моря, с Европой и даже Ираном.

Общая ее протяженность должна была составить 268 километров.

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Однако были две загвоздки — финансирование и ширина колеи: в Китае используется международный стандарт, а в КР и РУз — советский.

Стороны также не пришли к единому мнению по поводу маршрута. Тогда был разработан еще один вариант пути. Предлагалось, чтобы поезда шли в южный город Кыргызстана Жалалабад, а не в Ош, однако власти Кыргызстана сочли, что такой маршрут будет невыгоден для их страны.

Кыргызстанская сторона предложила альтернативный путь, который бы был немного длиннее, но который проходил бы со стороны Ат-Башинского района и далее через Казарман на юг. Однако Узбекистан и Китай выступали за то, чтобы маршрут был максимально коротким.

Теперь же Россия выделила деньги на разработку ТЭО проекта строительства ж/д-пути с учетом интересов всех сторон, что повышает шансы на то, что проект будет в ближайшем будущем все-таки реализован.