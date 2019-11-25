Курс на экспорт: в "Узметкомбинате" рассказали о новой стратегии

Сегодня "Узметкомбинат" является ведущим предприятием черной металлургии в регионе, поэтому его продукция экспортируется во все соседние страны.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. В АО "Узметкомбинат" рассказали о том, каких показателей планирует достичь предприятие в ближайшем будущем.

В частности, комбинат намерен выйти на новый уровень экспорта готовой продукции – до 350 тысяч тонн. Такие цифры вполне возможно достичь: в последнее время спрос на продукцию узбекистанского происхождения растет, особенно в странах СНГ. Это связано с тем, что за последние годы стране удалось закрепиться на внешних рынках и заметно улучшить условия транспортировки товара.

"Узметкомбинат" также принимает активное участие в выставках, в том числе зарубежных. На недавней международной ярмарке "Металл-Экспо" предприятие заключило сразу несколько контрактов с иностранными партнерами: российские компании "Галлактика" и "Метр" выразили готовность приобрести узбекскую продукцию из цветных металлов и микрокремнезема, а украинское предприятие "Содружество" проявило интерес к покупке стальных помольных шаров и арматуры разного профиля.

Россия разработает проект преобразования Узметкомбината за $550 млн >>

Ожидается, что первые поставки продукции будут осуществлены до 2020 года.

Сегодня "Узметкомбинат" активно наращивает экспорт в соседние страны. Так, Афганистан и Казахстан закупают узбекский металлопрокат, Кыргызстан и Россия – медные сплавы, Таджикистан – эмалированные контейнеры, металлопрокат, теплоизоляционные материалы, а Туркменистан – строительные материалы. Также сейчас активно ведутся переговоры по налаживанию экспорта меди и сплавов в Азербайджан.

За последние несколько лет позиции "Узметкомбината" заметно улучшились: в прошлом году на предприятии открылся новый цех ферросплавов (часть средств на реализацию проекта инвестировал Эксимбанк), в ближайшее время будет запущено строительство нового литейно-прокатного комплекса.

Все это позволит в будущем увеличить объем производства готовой продукции до 2,1 миллиона тонн в год (для сравнения, в 2018-м комбинат выпустил около одного миллиона готовой продукции).