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ПАО КАМАЗ совместно с компанией UzAuto TRAILER официально запустили в Самарканде новую линию сборки шасси автомобилей КАМАЗ

КамАЗ запустил новую линию сборки в Узбекистане

© Kamaz.ru
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Современное технологическое и вспомогательное оборудование позволит выпускать более трех тысяч грузовиков в год.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Компании КамАЗ и UzAuto Trailer запустили в Самарканде новую линию сборки грузовых машин КамАЗ. Церемония состоялась в рамках рабочего визита главы Татарстана Рустама Минниханова в Узбекистан.

Презентация КАМАЗ в Ташкенте
Пресс-служба "Узавтосаноат"
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По данным пресс-службы российской автомобильной корпорации, линия сборки организована в новом производственном корпусе общей площадью 7,4 тысячи квадратных метров. Она оснащена современным технологическим и вспомогательным оборудованием, которое позволит выпускать более трех тысяч грузовиков в год.

Кроме того, в корпусе создан участок сборки и установки газобаллонного оборудования на шасси автомобилей.

На мероприятии также были подписаны документы о создании ПАО "КамАЗ" и UzAuto Trailer совместного предприятия (СП) KAMAZ ASIA LEASING. Уставной капитал лизинговой компании составит пять миллионов долларов, из них 2,5 миллиона — прямые инвестиции российской стороны.

Планируется, что данное СП сможет обеспечить покупку автомобилей КамАЗ в лизинг в режиме "одно окно". 

Напомним, предприятие UzAuto Trailer было учреждено в 2012 году компанией "Узавтосаноат". Сотрудничество с ПАО "КамАЗ" налажено с декабря 2017-го. В марте прошлого года состоялась презентация машин КамАЗ, произведенных в Узбекистане. На сегодняшний день модельный ряд выпускаемых заводом грузовиков включает более 18 видов техники грузоподъемностью от 10 до 36 тонн.

Теги:
Самарканд, Узбекистан, Экономика, ПАО КАМАЗ, камаз



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