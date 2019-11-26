КамАЗ запустил новую линию сборки в Узбекистане

Современное технологическое и вспомогательное оборудование позволит выпускать более трех тысяч грузовиков в год.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Компании КамАЗ и UzAuto Trailer запустили в Самарканде новую линию сборки грузовых машин КамАЗ. Церемония состоялась в рамках рабочего визита главы Татарстана Рустама Минниханова в Узбекистан.

По данным пресс-службы российской автомобильной корпорации, линия сборки организована в новом производственном корпусе общей площадью 7,4 тысячи квадратных метров. Она оснащена современным технологическим и вспомогательным оборудованием, которое позволит выпускать более трех тысяч грузовиков в год.

Кроме того, в корпусе создан участок сборки и установки газобаллонного оборудования на шасси автомобилей.

На мероприятии также были подписаны документы о создании ПАО "КамАЗ" и UzAuto Trailer совместного предприятия (СП) KAMAZ ASIA LEASING. Уставной капитал лизинговой компании составит пять миллионов долларов, из них 2,5 миллиона — прямые инвестиции российской стороны.

Планируется, что данное СП сможет обеспечить покупку автомобилей КамАЗ в лизинг в режиме "одно окно".

Напомним, предприятие UzAuto Trailer было учреждено в 2012 году компанией "Узавтосаноат". Сотрудничество с ПАО "КамАЗ" налажено с декабря 2017-го. В марте прошлого года состоялась презентация машин КамАЗ, произведенных в Узбекистане. На сегодняшний день модельный ряд выпускаемых заводом грузовиков включает более 18 видов техники грузоподъемностью от 10 до 36 тонн.