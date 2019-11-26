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Узпромстройбанк впервые разместил на Лондонской фондовой бирже 5-летние еврооблигации

"Узпромстройбанк" впервые разместил международные облигации

Министерство финансов Узбекистана
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Евробонды стоимостью 300 миллионов долларов были высоко оценены инвесторами. Организатором выпуска выступил сам "Узпромстройбанк" при поддержке JP Morgan, Citigroup, Commerzbank и Raiffeisen Bank.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. АО "Узпромстройбанк" выпустил международные облигации на Лондонской фондовой бирже и тем самым стал участником международного рынка капитала, сообщает пресс-служба Министерства финансов Узбекистана.

Финансы. Иллюстративное фото
Unsplash / Austin Distel
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По данным ведомства, первоначальная доходность по пятилетним облигациям банка была установлена на уровне 6,50%. Финальная ставка купона составила 5,75% благодаря высокому спросу – объем заявок от инвесторов составил 1,2 миллиарда долларов.

Организаторами выпуска выступили сам "Узпромстройбанк", а также JP Morgan, Citigroup, Commerzbank, Raiffeisen Bank.

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"Узпромстройбанк" входит в тройку крупнейших банков страны. Основное направление деятельности — кредитование предприятий стратегических отраслей промышленности. Крупнейшими акционерами банка являются Фонд реконструкции и развития Узбекистана (61,74%) и Агентство по управлению госактивами Узбекистана (27,28%).

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Теги:
иностранные инвесторы, Экономика, финансы, Узпромстройбанк



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