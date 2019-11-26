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Монтаж автомобильных шин

Российско-узбекское СП получит контроль над шинным заводом в Узбекистане

© Sputnik / Константин Чалабов
Экономика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20191126/12881412/Rossiysko-uzbekskoe-SP-poluchit-kontrol-nad-shinnym-zavodom-v-Uzbekistane.html

В Ташкенте во вторник было подписано соглашение о создании и деятельности совместного предприятия на ООО "Первый резинотехнический завод" в Ангрене.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Компании "Татнефть" и  "Узхимпром" создали совместное предприятие (СП), которое будет владеть активами "Первого резинотехнического завода" — единственного производителя шин в Узбекистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора "Татнефти" Наиля Маганова.

Производство грузовых шин
© Sputnik / Анна Соловьева
"Биринчи резинотехника заводи" могут доверить российской "Татнефти"
Во вторник компании подписали соглашение о создании и деятельности совместного предприятия на ООО "Первый резинотехнический завод" в Ангрене (Ташкентская область).

"СП будет владеть заводом, у нас в СП 51%", — сказал Наиль Маганов в кулуарах бизнес-форума "Узбекистан – Татарстан", который прошел в Ташкенте.

По словам гендиректора "Татнефти", узбекская сторона участвует в СП активами завода, российская компания — деньгами. На сегодняшний день объем финансирования оценивается минимум в 500 миллионов долларов.

Как рассказал РИА Новости председатель "Узхимпрома" Одил Темиров, до конца года при участии "Татнефти" планируется подготовить ТЭО проекта по расширению мощностей и номенклатуры производимой шинным заводом продукции.

Напомним, "Узхимпром" достроил шинный завод стоимостью около 200 миллионов долларов в августе 2018 года. Мощность производства — три миллиона автомобильных шин, 200 тысяч сельскохозяйственных шин и 100 тысяч погонных метров конвейерной ленты в год. Генеральными подрядчиками проекта выступили китайские Poly Technologies и Linglong.

В Узбекистане до запуска завода в Ангрене шины не производились и в полном объеме импортировались из стран СНГ, в частности, России, а также из Китая. Новое предприятие предназначено для удовлетворения потребностей GM Uzbekistan (Асака, Андижанская область) и ООО "Самаркандский автомобильный завод".

Теги:
Узбекистан, Экономика, Татнефть



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